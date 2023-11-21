Зеленский сказал, когда в Украину вернутся большинство беженцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство граждан вернутся домой из-за границы, если семь-восемь крупнейших городов будут надежно защищены комплексами ПВО.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Sun.

Зеленский назвал условие возвращения украинских беженцев

"Если семь-восемь крупнейших городов и их регионы в Украине будут иметь полное и комплексное ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину", – сказал президент.

Он добавил, что если государству удастся вернуть украинцев из-за границы, они будут работать и платить налоги, которые помогут закрыть "основной разрыв" в госбюджете. Тогда государству не придется просить финансовую помощь у США и партнеров из Европы в таком количестве, как сейчас.

"Помогите Украине с ПВО — и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут предоставить Украине такую большую финансовую помощь. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", — подчеркнул Зеленский.

К слову, накануне Зеленский заявил, что народ Украины продолжает бороться против российской агрессии, но "завершится все не так быстро, как нам бы хотелось".

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