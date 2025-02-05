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Зеленский сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Зеленский сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Российский диктатор хочет, чтобы президентом Украины был кто-то, кто считает НАТО врагом.

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы президентом Украины был кто-то с антизападной, антиевропейской, антинатовской позицией.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский озвучил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Путину не важно, кто будет президентом Украины, главное, чтобы это был кто-то с антизападной, антиевропейской, антинатовской позицией. Кто-то, кто считает НАТО врагом, – именно так, как Кремль изображает Альянс для россиян", – рассказал украинский лидер.

Он акцентировал, что НАТО – это оборонный альянс, который ни на кого не нападает. Зеленский отметил, что Кремль манипулирует российским народом, заставляя его верить в противоположное.

К слову, Зеленский заявил, что выборы в Украине будут назначены, как только будет отменено военное положение.

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