Зеленский сказал, можно ли закончить войну в Украине вооруженным путем

Также Зеленский возмутился тем, что на переговорах между США и РФ не поднимается тема возвращения украинских пленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переход от оружия к дипломатии должен привести к справедливому миру.

Об этом глава государства сказал в Анкаре во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мне кажется, на сегодняшний день понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела и не смогла, а в Украину не верили, но она это доказала. И отстояла свою независимость очень высокой ценой – жизнью своих воинов, своих людей. И это говорит о том, что переход к дипломатии... Это говорит о том, что переход к дипломатии должен быть, но он приведет к справедливому миру", – говорит Зеленский.

Президент Украины возмутился, что на переговорах между США и РФ не поднимается тема возвращения украинских пленных.

"Я хотел, чтобы вы обратили внимание: никакие игроки, которые сегодня говорят о переговорах..., никто не говорит о возвращении пленных", — говорит глава государства.

По его словам, если у диктатора Владимира Путина есть добрая воля завершить эту войну, то, прежде всего, он должен вернуть всех пленных.

"Если действительно есть добрая воля закончить эту войну, а я не верю, что Путин этого хочет, но если есть добрая воля, то точно идет обмен пленными прежде всего. Зачем говорить эти лишние слова, что люди не должны умирать? Когда нужно вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену", – сказал Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский отмечает важность гарантий безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась снова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен соглашаться ни на какие ультиматумы России.

Также он назвал страны, которые должны быть вовлечены в мирные переговоры.

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