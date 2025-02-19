Зеленский сказал, нужны ли Украине гарантии безопасности от России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности в этом году, но не хочет никаких гарантий от России.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве 19 февраля.

Зеленский отметил, что Украина находится в такой ситуации, "когда у нас нет много форматов гарантий безопасности для нас". Он указал, что никто не будет просить "строить что-нибудь такое новое, глобальное, космическое".

По словам президента, Украина хочет получить гарантии безопасности в 2025 году, потому что стремится закончить войну в этом году.

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"Я хочу вам сказать, что гарантии безопасности – нельзя вот так говорить, что надо что-то и русским дать, пойти навстречу. Так а мы не хотим от русских гарантий безопасности. Мы еще до условий русских не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что русские должны", – высказался Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины зависят исключительно от партнеров из НАТО.

"Мы сказали, что наша миллионная армия, финансирование этой армии, оружие для этой армии, ПВО, тотальная ПВО, защита, которая есть не у русских, не у европейцев. Которая исключительно у президента Трампа. Защита ПВО – это исключительно от них. И контингент от тех стран, которые хотят, которые способны какой-то срок стоять в наших городах, на наших границах", – рассказал президент.

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Напомним, накануне Зеленский заявил, что Украина выступает за установление мира, основанного на предоставлении ей гарантий безопасности. Гарантами безопасности должны быть США, ЕС и Турция.