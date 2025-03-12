Зеленский сказал, обсуждались ли с США санкции против РФ, если она нарушит перемирие

В Саудовской Аравии обсудили вопрос о прекращении огня на 30 дней. Что касается санкций или других шагов давления на РФ, это будет зависеть от американской стороны и станет ясно после их диалога с россиянами.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне так кажется, если я правильно понимаю, шаги мир через силу. Если я правильно это понимаю, то будет именно так. Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы – мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", – сказал главно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отозвался о результатах встречи с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.

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