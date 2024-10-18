Зеленский сказал, чем важно приглашение в НАТО и когда будет конец войны

Конец войны наступит, когда Путин окажется в изоляции, и партнеры будут подталкивать его к дипломатии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО укрепило бы дипломатические пути государства к окончанию войны.

Об этом президент сказал в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, приглашение государства в НАТО укрепляет украинские дипломатические пути к окончанию войны.

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"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения (в НАТО – ред.). Эта война закончится, когда Путин окажется в изоляции и будет подталкиваться другими партнерами к дипломатии", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что приглашение в Альянс поднимет моральный дух украинского народа и военных.

"Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать", — отметил Зеленский.

К слову, накануне Зеленский заявил, что было бы неправильно политически оставить Украину за пределами Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО. Отметим, приглашения государства в блок содержатся в одном из пунктов Плана победы Украины.

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