Зеленский сказал, поддерживает ли Трамп ответные атаки по энергетике России

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября американский лидер поддержал право государства на удары по российской энергетике в ответ на атаки со стороны страны-агрессора.

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.

Во время встречи с Зеленским президент США поднял вопрос того, что Украина должна отвечать на российские удары взаимностью.

«Если они будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике«, — сказал президент Украины.

Он добавил, что такой же подход должен касаться и заводов по производству дронов или ракетных объектов, несмотря на их хорошую защищенность.

Зеленский отметил, что у Украины есть беспилотники, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории, но государство хочет получить дополнительное вооружение, чтобы ускорить окончание войны. Президент акцентировал, что глава Белого дома знает, какая «одна вещь» нужна Украине.

«Нам это нужно, но это не значит, что мы будем ее использовать. Потому что если она у нас будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел и договаривался», — сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский предупредил Россию, что на каждую ее атаку Украина будет отвечать. Президент подчеркнул, что Украина не будет бомбить гражданское население, поскольку «мы — не террористы».

Эти слова Зеленского изрядно разозлили заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он написал в Сети, что президент Украины должен знать, «что Россия может использовать оружие, от которого бомбоубежище не защитит«. Медведев добавил, что помнить об этом должны и американцы.