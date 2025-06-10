Зеленский сказал, с кем будет вести переговоры о территориях

Владимир Зеленский. / © Getty Images

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Украина ни при каких обстоятельствах не готова признавать на юридическом уровне оккупированные территории российскими. Если Киев получит адекватные гарантии безопасности, то территориальные вопросы можно решить по дипломатическому пути, но не военному.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Он подчеркнул, что украинский меморандум является основой для переговоров. Впрочем, у украинской делегации в Стамбуле есть мандат только на решение гуманитарных вопросов - обмена пленными, возвращение похищенных детей или прекращение огня. Обсуждение суверенитета и территориальной целостности – вне их мандата.

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"Это наш конституционный вопрос (суверенитет и территориальная целостность - Ред.) Это моя работа - вести переговоры относительно территорий, и захватившего их Путина. Я не буду обсуждать свою позицию по этому поводу ни с кем другим", - заявил украинский лидер.

По его словам, для того, что покончить с войной необходима воля обеих сторон. Впрочем, пока РФ не готова к этому.

"Они (россияне - Ред.) сказали нашей делегации: "Мы знаем, что наш меморандум является ультиматумом, вы его не примете". Итак, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян. Вот почему нам нужны сильные посредники: чтобы россияне - чтобы россияне - чтобы россияне объяснил Зеленский.

Он добавил, что пока США не выглядят сильным посредником "из-за их мягкой политики в отношении России".

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Напомним, Зеленский сказал, на какой компромисс готов к завершению войны. По его словам, меморандум Украины о прекращении огня является основой для переговоров с РФ.

Кроме того, президент Украины жестко прокомментировал очередную российскую инициативу по так называемому мирному меморандуму. По его словам, документ не имеет никакой практической ценности и направлен только на внутреннюю аудиторию РФ.

Дата публикации 13:48, 09.06.25 Количество просмотров 12 Дела против России и Путина зависли из-за скандалов в Международном уголовном суде! Что же будет дальше?