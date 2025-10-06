Зеленский сказал, влияет ли шатдаун в США на доставку оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за шатдауна в США (приостановления работы правительства) есть определенные вызовы, но поставки оружия Украине не заблокированы.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом 6 октября.

«Шатдаун, есть некоторые вызовы. Они не заблокировали поставки в Украину. Это важно», — сказал Зеленский.

В то же время он акцентировал не необходимости более быстрой передачи Украине систем противовоздушной обороны.

«Другая история. У нас есть поставки систем ПВО. И здесь и Iris-T, Nasams, Patriot. Системы мы получаем. Это хочется быстрее. Но я вам сказал, от чего это зависит: на сегодня — исключительно от финансов», — рассказал президент.

Он добавил, что США разблокировали возможности закупки и ракет, и самих систем Patriot. Зеленский отметил, что «вопрос исключительно в деньгах».

Напомним, 3 октября издание The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что из-за шатдауна в США заморожены переговоры относительно будущих поставок оружия и важного соглашения об обмене технологиями дронов на американские роялти.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что шатдаун в США остановил поставки оружия. По словам спикера, «поставки продолжают поступать», а переговоры по дроновому соглашению между Киевом и Вашингтоном продолжаются по плану.