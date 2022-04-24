Зеленский скоординировал с Джонсоном дальнейшие шаги, необходимые для защиты свободы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с мировыми лидерами.
Украинский лидер говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации в Мариуполе, в целом в зонах боевых действий.
Об этом украинский президент рассказал в традиционном ночном обращении к нации.
"Поблагодарил за весомую оборону и финансовую поддержку для Украины. Скоординировали дальнейшие шаги, необходимые для защиты нашей свободы. Готовимся также и к завтрашним важным переговорам с американскими партнерами", — добавил глава украинского государства.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Украинский президент и глава правительства Британии по итогам переговоров договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения.
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