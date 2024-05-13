Зеленский скоро подпишет соглашение о безопасности еще с одной страной — El Pais

Украина продолжает работу над подписанием важных соглашений по безопасности со странами ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский скоро посетит еще одну европейскую страну, чтобы подписать соглашение по безопасности Украины.

Это анонсировало издание El Pais, ссылаясь на собственные источники. В Украине пока это не подтвердили.

Издание утверждает, что украинский лидер в ближайшие дни посетит столицу Испании Мадрид, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности между испанским государством и Украиной с премьером страны Педро Санчесом.

Переговоры о подписании соглашения якобы стартовали в начале марта. Издание выяснило, что соглашение будет таким же, как и те, что Киев уже подписал с Данией, Италией, Германией, Францией, Великобританией и Канадой.

Журналисты добавили, что благодаря этому документу должна быть обеспечена предсказуемость и стабильность военной поддержки Украины со стороны Испании, в том числе поставки вооружения и подготовки воинов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти готовят семь новых двусторонних договоров по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами Америки.

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