Зеленский снова под давлением: почему Трамп стремится навязать свой сценарий миру Украине, а не Кремлю

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. / © Getty Images

Реклама

Американский мирный план из 28-пунктов, который на этой неделе просочился в СМИ, очень перекошен в пользу агрессора Российской Федерации. Впрочем, украинский лидер Владимир Зеленский не сразу осудил этот документ.

Об этом говорится в материале The Times.

Президент Украины, пишет издание, не может рисковать гневом Трампа. Впрочем, у Зеленского очень мало времени, чтобы избежать навязывания Украине неудовлетворительного мира.

Реклама

Заметим, что Трамп пообещал решить войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. Ему это не удалось, но он настойчиво утверждает, что уже развязал восемь войн и отчаянно хочет достичь девятого мира в Украине. Это событие могло значительно усилить шансы на Нобелевскую премию мира в следующем году.

Впрочем, отмечает The Times, после неудачных выборов для республиканцев в губернаторской гонке в Виргинии и Нью-Джерси в этом месяце Трамп осознает, что ему нужно больше говорить о проблемах стоимости жизни, влияющих на американских избирателей. Однако меньше хвастаться своими усилиями по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, если он хочет добиться успеха на промежуточных выборах в следующем году.

Пытаясь вернуться к своей внутренней повестке дня, Трамп может считать, что быстрее и целесообразнее давить на Зеленского, а не на "фюрера" Путина, чтобы прекратить войну.

"Поскольку в этой игре в покер он считает, что именно у украинского президента нет карт", - подводит итог издания.

Реклама

Отметим, что именно эту фразу Трамп снова и снова гневно повторял во время и после скандальной встречи с президентом Зеленским в Овальном кабинете в начале 2025-го.

Напомним, вечером 21 ноября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу "мирного плана". Он подчеркнул, что сейчас давление на Украину самое тяжелое. Кроме того, государство оказалось перед очень сложным выбором – "либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима".