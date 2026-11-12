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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский снова раскритиковал США: что ему не понравилось после переговоров

Зеленский выразил удивление, что США ищут новую формулу сосуществования Европы с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский подверг критике подход США к гарантиям безопасности

Зеленский раскритиковал подход США к гарантиям безопасности / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подверг критике подход США к гарантиям безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал во время выступления на 9-м саммите Европейского политического сообщества.

«Когда американцы и россияне говорят о безопасности, они подразумевают не только гарантии безопасности для Украины. На самом деле это больше о какой-то новой модели безопасности между Европой и Россией», — сказал Зеленский.

Он назвал такой подход «чуть странным». По словам президента, в течение трех десятилетий после распада СССР европейские страны демонстрировали доброжелательное отношение к РФ. Европа последовательно стремилась наладить с Москвой более тесное сотрудничество, расширить торговые связи и построить партнерские отношения.

«Войны Путина действительно связаны только с его отношением к другим, а не с каким-то постоянным неотвратимым противостоянием с Европой. Но слышим сегодня то, что слышим», — подытожил Зеленский.

Ранее президент Зеленский заявил, что Путин хочет уничтожить жизнь в больших украинских городах.

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