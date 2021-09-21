Зеленский снова собирает "Слугу народа" в Трускавце — СМИ

Зеленский снова собирает "Слугу народа" в Трускавце — СМИ

Ожидается, что на этих учениях "будет большой разговор о будущем", в частности обсудят кадровые решения.

Президент Владимир Зеленский снова соберет фракцию "Слуга народа" на новое обучение в Трускавце.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что встреча продлится до 2 октября.

"На ней, как ожидают в" Слуге народа ", будет большой разговор о будущем, в частности о кадровых решениях", — говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2019 года новоизбранные нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце, которое обошлось в более 10 млн грн. Для проживания нардепы выбрали самые дорогие отели "Риксос" и "Женева".

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