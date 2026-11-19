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Зеленский снова встретился с Уиткоффом и Кушнером: о чем договаривались
Главными темами разговора Зеленского с Кушнером и УУиткоффом стали действенные гарантии безопасности для сдерживания России и подготовка к первой многосторонней встрече переговорных команд с полноценным участием Европы.
Президент Владимир Зеленский сегодня, 19 ноября, в Берлине встретился со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по национальной безопасности.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
По словам президента, важным результатом встречи стало углубление сотрудничества между Украиной, США и европейскими партнерами по переговорному направлению.
Зеленский напомнил, что с самого начала Украина выступала за максимальную координацию с США и странами Европы по вопросам, касающимся европейской безопасности, будущего Украины и завершения войны.
По его словам, во время встречи было уделено внимание гарантиям безопасности, которые станут сдерживанием для России.
«Рассчитываем, что американская сторона поможет как можно скорее организовать первую многостороннюю встречу на уровне команд при полном присутствии Европы. Обсудили возможные параметры такой встречи и повестку дня. Надо работать быстро, и со стороны Украины только такой подход. Чем активнее будет двигаться разговор, тем больше шансов достичь реального прогресса», — подытожил Зеленский.
Ранее Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы готова рассматривать гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.
В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал заявление Кушнера по поводу 5 статьи НАТО для Украины и заявил, что не уверен, что у них «одинаковое понимание».