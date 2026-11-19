Зеленский сообщил о результатах переговоров с командой Трампа / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский сегодня, 19 ноября, в Берлине встретился со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по национальной безопасности.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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По словам президента, важным результатом встречи стало углубление сотрудничества между Украиной, США и европейскими партнерами по переговорному направлению.

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© Офис президента Украины

Зеленский напомнил, что с самого начала Украина выступала за максимальную координацию с США и странами Европы по вопросам, касающимся европейской безопасности, будущего Украины и завершения войны.

По его словам, во время встречи было уделено внимание гарантиям безопасности, которые станут сдерживанием для России.

© Офис президента Украины

«Рассчитываем, что американская сторона поможет как можно скорее организовать первую многостороннюю встречу на уровне команд при полном присутствии Европы. Обсудили возможные параметры такой встречи и повестку дня. Надо работать быстро, и со стороны Украины только такой подход. Чем активнее будет двигаться разговор, тем больше шансов достичь реального прогресса», — подытожил Зеленский.

© Офис президента Украины

Ранее Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы готова рассматривать гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.

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В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал заявление Кушнера по поводу 5 статьи НАТО для Украины и заявил, что не уверен, что у них «одинаковое понимание».

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