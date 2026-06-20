Зеленский снова выдвинул Беларуси ультиматум: что требует

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский снова выступил с предупреждением к белорусским властям.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении за 20 июня.

По словам Зеленского, Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание Россией в эту войну еще в Беларуси может привести к крайне опасным последствиям.

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Однако Украина зафиксировала, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое помогает россиянам наносить удары дронами по украинской территории. Речь идет о четырех таких ретрансляторах в Беларуси, а именно в Гомельской и Брестской областях.

«Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областях, по нашей энергетике, по нашей железной дороге — по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование», — выдвинул ультиматум Зеленский.

Также он заверил, что Украине известно о каждом заводе в Беларуси, работающем на Россию и войну.

«Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия — для бронетехники, для ракетных систем, — и также предприятие, поставляющее России горючее на войну, — это все втягивание Беларуси в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на ответные события», — сказал президент.

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По его данным, всего за январь — май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а дизеля — втрое.

«К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси следует делать те вещи, о которых говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против, против этой войны», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, вчера, 19 июня Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко. Он требует немедленно прекратить помощь России в корректировке ударов по украинским городам. Для выполнения условий белорусскому режиму дали ровно одну неделю.

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