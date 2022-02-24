Зеленский обратился к россиянам и призвал остановить агрессию Путина

Он обратился к россиянам как гражданин Украины.

Президент Украины Владимир Зеленський выступил со срочным обращением.

"Сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент - я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2 000 км общей границы. Вдоль неё сегодня стоят ваши войска - почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперёд на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте", - сказал он.

"О том, что может произойти со дня на день сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка - вспышка, которая может сжечь всё", - добавил Зеленский.

"Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своём прошлом и сам строит своё будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни - это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наше настоящее", - заметил украинский президент.

"Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите это моему деду, который прошёл всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру? Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю - мирно, спокойно, честно", - резюмировал президент.

"Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть - и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза. Артёма, по которой я гулял с друзьями? "Донбасс Арену", где болел с местными за наших украинских пацанов на "Евро?" Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли? Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга? Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чём эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Это все для вас чужое, незнакомое", - эмоционально подчеркнул глава украинского государства.

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"Это наша земля. Это наша история. За что вы будете воевать и с кем? Многие из вас бывали в Украине. У многих из вас есть родня в Украине. Кто-то учился в украинских вузах, дружил с украинцами. Вы знаете наш характер, вы знаете наших людей, вы знаете наши принципы. Вам известно, чем мы дорожим. Так прислушайтесь же к себе, к голосу разума, к здравому смыслу", - настаивает президент.

"Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет и делает. Делает всё, что может. Мы не одни. Это правда: Украину в этом поддерживает множество стран. Почему? Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном праве. О праве на самоопределение. Праве самим определять своё будущее. Праве каждого общества на безопасность. И праве каждого человека на жизнь без угроз. Это всё важно для нас. Это всё важно для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас", - сказал Зеленский в выступлении.

"Правда в том, что нужно остановиться. Пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации. Дякую за увагу!", - завершив обращение Зеленський.

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