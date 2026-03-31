Зеленский соберет за одним столом генсека НАТО и доверенных лиц Трамп: о чем будут говорить

Президент Владимир Зеленский анонсировал на 1 апреля масштабные переговоры / © Associated Press

Реклама

Завтра, 1 апреля, состоится разговор президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителями президента США Дональда Трамп и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сказал на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

«Завтра у меня будет разговор с американской стороной. Я об этом сегодня говорил также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, а также Стив Уиткофф, Джаред Кушнер (спецпредставители Трампа — Ред.), (сенатор — Ред.) Линдси Грэм и еще несколько участников будут присутствовать», — сказал Зеленский.

Реклама

Ключевой темой станет обсуждение текущей позиции сторон и подготовка к трехсторонним встречам.

«Проговорим, где мы сейчас находимся и насколько близки к договоренностям — хотя бы по поводу трехсторонних встреч. Поэтому завтра состоятся соответствующие контакты», — уточнил президент.

К переговорам подключится глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров, который сейчас находится в Турции и «ведет важные переговоры с несколькими государствами».

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону, вероятно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО после завершения войны с Ираном.

Реклама

Переговоры о мире: последние новости

Ранее в Офисе президента Украины оценили вероятность перемирия на Пасху.

Также аналитики оценили, действительно ли Кремль готов к переговорам и прекращению огня на Пасху.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры Украины и РФ в тупике из-за войны в Иране.

Президент Зеленский признал, что переговоры пока не дают результатов, потому что РФ вместо конструктивного диалога выдвигает ультиматумы. По его словам, Украина может получить гарантии безопасности от США только при выводе войск из Донбасса.

Реклама

Также Зеленский наметил красные линии для предстоящих переговоров с Россией.