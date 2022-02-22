Зеленский собирает глав парламентских фракций и групп

Встреча запланирована сегодня на 19:00.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, проведет встречу с главами парламентских фракций и групп.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Сегодня в 19:00 Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главами парламентских фракций и групп", — отметила она.

Других деталей Палийчук не сообщила, но можно предположить, что встреча созывается из-за признанию Путиным "ЛДНР" и угрозы российского вторжения.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине могут ввести военное положение.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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