Зеленский собирает послов в резиденции "Синегора": о чем будут говорить

Зеленский собирает послов в резиденции "Синегора": о чем будут говорить

В частности, речь пойдет о дальнейшем укреплении проактивной внешней политики нашего государства.

21-22 декабря в карпатской резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области Президент Украины Владимир Зеленский проведет ежегодную конференцию послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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Как отмечается, во время мероприятия Зеленский наметит украинским послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подведет дипломатические итоги 2021 года и расскажет о приоритетах работы МИД Украины в 2022 году", — отмечают в МИД.

В частности, речь пойдет о дальнейшем укреплении проактивной внешней политики нашего государства, противодействии российской агрессии, открытии новых внешних рынков для украинских экспортеров и привлечении иностранных инвестиций, защите прав и интересов украинских граждан за рубежом и упрощении условий их поездок в разные страны мира.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов примут участие в пленарной сессии на второй день конференции.

Почетным гостем съезда станет министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который обратится с речью к послам Украины.

Федеральное министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок также обратится к украинским послам по видео.

Напомним, в Брюсселе наконец-то состоялся долгожданный саммит Восточного партнерства (ВсП), который через COVID-19 несколько раз переносился. Участвовал в нем и президент Украины Владимир Зеленский.

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