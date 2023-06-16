Зеленский собирает СНБО на заседание: что произошло

В частности, президенту будут докладывать о результатах проверки укрытий.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 23 июня заседание Совета нацбезопасности и обороны, где речь пойдет о коррупции и проверке укрытий.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В СНБО уточнили, что на созванном на 23 июня Зеленском заседании будет рассмотрен вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия.

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Также участники заседания заслушают результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Будут докладывать глава СБУ Василий Малюк, глава МВД Игорь Клименко и министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Проверка укрытий в Украине и Киеве

В Украине и Киеве начали масштабную проверку укрытий после трагедии в столице, когда три человека погибли от обломков вражеской ракеты возле закрытого укрытия в Деснянском районе.

По состоянию на 10 июня в Киеве завершили проверку всех 4655 укрытий. Оказалось, что только 15% пригодны без существенных замечаний, информировал Камышин. Еще 50% столичных укрытий оказались технически пригодными, но их нужно приводить в порядок. Свободно доступными оказались только 44%. Еще 21% – доступны в течение 5 минут.

В Украине завершилась масштабная проверка укрытий гражданской защиты

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