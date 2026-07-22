Зеленский собирается с визитом в США: что известно

Визит Зеленского в США: переговоры по мирному треку и возможна встреча с президентом США / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в США уже в июле.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

По информации нашего собеседника, Владимир Зеленский получил приглашение на церемонию прощания с американским сенатором, большим поклонником Украины Линдси Грэмом, неожиданно умершим 11 июля.

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Кроме того, в ОП надеются на двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако окончательного подтверждения, что визит таки состоится, нет.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк рассказал детали, что известно о вероятной поездке главы государства.

По данным источников нардепа, ключевой целью загранкомандировки станет обсуждение дальнейших шагов в рамках «мирного трека». Кроме того, украинская делегация примет участие в похоронах американского сенатора Линдси Грэма, который запланирован на 28 июля в Вашингтоне.

Сейчас также прорабатывается возможность проведения личной встречи с президентом США, однако окончательного подтверждения этой аудиенции пока нет.

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«Учитывая, что командировка запланирована на ближайшие дни, а похороны американского сенатора Грема будут только 28 июля в Вашингтоне + разница по времени/ дорога, значит, почти неделю Зеленский не будет на месте», — предположил Железняк.

В то же время источники издания «Суспільне» сообщают, что если Владимир Зеленский не сможет принять участие в запланированных событиях, сейчас в ОП обсуждают, кто возглавит украинскую делегацию в США.

Ранее президент Зеленский заявил, что получил сигналы от оцепления Путина.

Напомним, 11 июля Линдси Грэм скончался в Вашингтоне. До этого, 10 июля, сенатор побывал в Киеве.

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