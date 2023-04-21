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Зеленский собрал Ставку: актуальная ситуация на фронте и планы врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Зеленский собрал Ставку: актуальная ситуация на фронте и планы врага

Президент Украины Владимир Зеленский собрал 21 апреля Ставку верховного главнокомандующего / Фото: Офис президента Украины

Глава государства также сообщил о разработке более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 21 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего и сообщил главное оттуда.

Об этом глава государства написал в Сети.

По словам Зеленского, участники заседания проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Также заслушали начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Знаем обо всех планах врага в ближайший период", — отметил президент.

"Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – только что созданным бригадам. Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", – говорится в сообщении глава государства.

Напомним, 20 апреля Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил его помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники накануне встречи в Рамштайне.

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Дата публикации
Просмотры
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