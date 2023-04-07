Зеленский собрал Ставку: говорили о предотвращении утечки планов ВСУ и фронт

В частности, Буданов проинформировал о планах окупантов в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 7 апреля очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, заслушал доклады о ситуации на фронте.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Так главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. О ходе боевых действий на каждом из участков фронта отдельно доложили военные командующие, ответственные за эти зоны.

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В свою очередь глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил о возможных действиях врага в ближайший период.

Члены Ставки также подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад. Внимание было уделено и уровню подготовки личного состава.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах Сил обороны Украины.

Напомним, издание New York Times сообщило о слитых в Сеть "засекреченных военных документах" с якобы детальными планами США и НАТО по развитию украинской армии перед ее запланированным контрнаступлением.

По оценкам аналитиков из США, некоторые разделы "документов" могли быть изменены, что может свидетельствовать о попытках дезинформации со стороны России.

В то же время, украинская сторона заявила, что опубликованные в Сети так называемые "засекреченные военные документы" являются ложными и спецоперацией со стороны спецслужб РФ.

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