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Зеленский собрал Ставку в спецформате: "Максимальное внимание к нашему наступлению"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Зеленский собрал Ставку в спецформате: "Максимальное внимание к нашему наступлению"

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Президент сообщил об анализе текущей ситуации и планировании будущих шагов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 9 августа в спецформате с самым узким кругом людей.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

"Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", – говорится в заявлении Зеленского.

На заседании прозвучали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Напомним, накануне Зеленский провел совещание по освобождению оккупированного Крыма. Президент пообещал возвращение на остров нормальной жизни и безопасности после деоккупации.

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