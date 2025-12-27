Зеленский согласовал позиции с Европой перед встречей с Трампом

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана.

Об этом глава государства сообщил в комментарии «Мы-Украина».

По его словам, обсуждалась возможность расширить состав «Берлинского формата» большим количеством европейских лидеров. Зеленский заявил, что европейские партнеры пока знают не все детали ключевых документов о прекращении войны.

«И обсуждали 20 пунктов — наше отношение к территориальному вопросу, к ЗАЭС, вопросам с деньгами. Теперь нам проще. Как мы говорили, 20 пунктов готовы уже на 90%, потому что есть решение. Может кому-то нравиться, кому нет, но тем не менее 100 млрд долларов Украина получит сегодня. Об этом еще раз подчеркнули Урсула фон дер Ляен, а также Антонио Кошта. Мы очень надеемся, что будет конструктивный разговор с США, и очень хотим собраться с европейскими лидерами, чтобы распространить все наработки, которые у нас есть», — добавил президент.

После разговора с Трампом Зеленский предлагает снова собраться с европейскими лидерами, чтобы представить им наработанные договоренности, обсудить детали и согласовать гарантии безопасности США и Европы. Он предложил европейцам план встреч на ближайшие дни и недели, сейчас европейцы его прорабатывают.

Напомним, Владимир Зеленский везет в США план по 20 пунктам.

По данным журналиста Axios Барака Равида, Трамп проведет встречу с Зеленским в воскресенье, 28 декабря, в Мар-а-Лаго.