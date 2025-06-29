Зеленский согласовал выход Украины из конвенции о запрещении противопехотных мин

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающий противопехотные мины.

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил народный депутат Украины и военнослужащий Службы безопасности Роман Костенко.

«Только что мне сообщили, что президент Украины подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. Это шаг, давно требовавшийся реальностью войны. Россия не является стороной настоящей Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда у врага нет никаких ограничений. Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории», — отметил он.

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Напомним, польский Сейм поддержал закон о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. «За» проголосовали 413 депутатов, 15 были против, трое воздержались.

Что известно об Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года. Она вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств. К числу неприсоединившихся стран относятся Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке, а Верховная Рада ратифицировала ее 18 мая 2005 года. На момент подписания Украина владела пятым крупнейшим арсеналом противопехотных мин в мире, уступая только Китаю, России, США и Пакистану.

Участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не покупать, не хранить и не передавать их никому — ни прямо, ни косвенно.

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