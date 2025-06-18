Зеленский сокращает свой визит на G7: названы причины

Владимир Зеленский / © ТСН

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Источники в украинской делегации сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский сокращает свой визит на саммит " Большой семерки " после смертоносной бомбардировки столицы Украины в ночь на 17 июня и решение президента США Дональда Трампа пропустить программу саммита.

Об этом пишет CBC News .

Трамп отправился с саммита в понедельник вечером, ссылаясь на конфликт на Ближнем Востоке. Источник сообщил, что Зеленский вернется в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари.

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Напомним, 16 июня Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Объясняя такой поступок президента США, в Белом доме сослались на необходимость срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Заметим, что на полях саммита была запланирована встреча Трампа с Зеленским .

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп покинул саммит "Группы семи", чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Однако президент США опроверг такую информацию .