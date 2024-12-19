Зеленский сомневается в том, что Украина достаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов

Украина будет делать все, чтобы в следующем году нам удалось быть сильными и уже переходить к дипломатии.

Украина обеспечена финансово в следующем году, однако не все исполнено, чтобы сказать, что она сильна для тех или иных дипломатических шагов, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам в Брюсселе.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что партнеры предприняли важные шаги по усилению украинской экономики, напомнив о программе Ukraine Facility, а также, что США передали в фонд Всемирного банка $20 млрд для Украины.

"Мы обеспечены финансово в следующем году. Я считаю, что это тоже усиливает Украину. Но не все выполнено, чтобы сказать, что Украина сильна для тех или иных дипломатических шагов", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы в следующем году нам удалось быть сильными и уже переходить к дипломатии.

"Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны, поэтому будем разбираться. В любом случае, с нашей стороны, мы сделаем все, чтобы закончить эту войну справедливо для нас, для Украины", — подытожил президент.

Ранее будущий президент США Дональд Трамп ответил, должна ли Украина уступить собственные территории РФ.

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