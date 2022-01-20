Зеленский сообщил, чего ожидает от переговоров с Россией

Зеленский сообщил, чего ожидает от переговоров с Россией

Безопасность стран ЕС невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на переговорах с Россией договориться о деэскалации на украинской границе и получить от Кремля гарантии мира на Донбассе.

Об этом глава государства заявил в видеообращении к участникам мероприятия "На пути в Лугано", сообщает пресс-служба президента.

По его словам, всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"События, которые в последние недели разворачиваются вокруг Украины, засвидетельствовали уникальную роль Украины для Европы и ее будущего. Эти события подтверждают, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира в Донбассе", — отметил Зеленский.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. В этой связи Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам поедет в Киев для встречи с украинским руководством.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, а также к любому формату переговоров с РФ.

В свою очередь, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".

Напомним, 19 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу слухов, распространяющих о вероятном вторжении России.

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