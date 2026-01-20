Зеленский сообщил, что пока не летит в Давос

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что после очередной атаки для него важно разработать план, как помочь людям.

Об этом он сказал журналистам.

«Пока у меня план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации со штабом энергетическим, а также онлайн-офлайн встречи. Это самый главный сейчас приоритет. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономический форум. Но все может измениться каждую минуту, потому что для меня очень важно для украинцев закончить эту войну», — сказал он.

Он подчеркнул, что это очень важные два документа.

«Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы. Если документы будут готовы, у нас будет встреча, будет поездка. Если будут пакеты энергетические или даже встреча и решения о дополнительном ПВО, безусловно, я буду ехать», — добавил президент.

Напомним, Зеленский должен был сегодня около 15:30 выступить на ежегодном Экономическом форуме в Давосе, но его речь была отменена. Из-за ракетного удара, который этой ночью россияне нанесли по Украине, в частности по Киеву, он остался в столице для проведения соответствующих встреч, сообщает журналист Axios.