Зеленский сообщил, что Украина и Америка возобновили работу и анонсировал "содержательную" встречу: детали

Президент Украины заявил о шагах, которые помогут убедиться в том, что Россия признает необходимость завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Америка возобновили работу.

Об этом он заявил во время саммита ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы надеемся, что на следующей неделе состоится содержательная встреча", — сказал он.

В ходе саммита ЕС президент Украины подчеркнул, что есть несколько шагов, которые помогут убедиться, что Россия признает необходимость завершения войны. Это отсутствие атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, а также перемирие на воде.

А средством установления "базового доверия" может быть освобождение пленных.

Напомним, ранее уже говорилось, что Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского Союза в Брюсселе и сделал там ряд важных заявлений.

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