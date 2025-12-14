Зеленский сообщил детали "мирного плана": почему он понравится не всем

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Украине не понравится всем. Главное, чтобы документ был справедливым, действенным и не позволял новой агрессии России.

Об этом сказал президент, отвечая на вопросы журналистов онлайн.

Зеленский подчеркнул, что план не будет таким, чтобы угодить всем сторонам.

Реклама

«Безусловно, есть много компромиссов, но главное, чтобы он работал в пользу Украины», — отметил президент.

По словам главы государства, последние комментарии и изменения по плану были согласованы с Соединенными Штатами Америки. Украинская сторона стремится к тому, чтобы план был реальным механизмом для завершения войны, а не просто декларацией на бумаге.

«Мой приоритет — чтобы план был справедливым для Украины и в то же время не оставлял России возможности начать третью агрессию», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что документ должен стать важным шагом по стабилизации безопасности в регионе.

Реклама

Зеленский не раскрыл все детали плана, однако подчеркнул, что Украина будет отстаивать свои интересы и не пойдет на компромисс, угрожающий национальной безопасности.

Напомним, Зеленский подготовил ответ на «мирный план» Дональда Трампа в формате «Да, но…».

Зеленский согласился с видением мира США, в то же время сохранив политическое доверие в Украине. Основное внимание уделялось контролю над неоккупированными территориями Донецкой области и обеспечению мониторинга и справедливости.

Ранее Киев уже применял такую тактику, отказываясь от поспешного подписания соглашений для достижения более выгодных условий.