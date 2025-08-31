Зеленский сообщил, где на фронте российская армия концентрирует наибольшие усилия

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об основных направлениях боевых действий и потери российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства в Telegram.

В своем обращении он сообщил результаты доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, ключевым направлением активности российской армии остается Покровское направление, где оккупанты несут наибольшие потери. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи в Донецкой области и методично уничтожают врага.

Зеленский рассказал, что всего за восемь месяцев 2025 года российские войска потеряли более 290 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными, при этом в Донецкой области они не смогли реализовать ни одной стратегической задачи. На ряде участков фронта продолжаются стабилизационные мероприятия, а подразделения постоянно пополняют «обменный фонд» Украины.

Отдельно он отметил, что детально проанализирована ситуация на Запорожском направлении, а также в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Украинские силы готовы к активным действиям и новым дипстрайкам для защиты страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропагандистские ресурсы РФ распространили отчет начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об итогах «весенне-летней кампании 2025 года». Украинская сторона расценивает этот документ как пример целенаправленной дезинформации, призванной создать ложное впечатление об успехах российских войск, хотя реальная ситуация на фронте демонстрирует обратное.