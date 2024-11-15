Зеленский сообщил, когда будет договариваться с Трампом о завершении войны

Переговоры не состоятся до вступления новоизбранного президента США в должность.

Президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом возможности завершения войны не ранее 20 января, когда состоится его инаугурация и он станет действующим хозяином Белого дома.

Об этом украинский президент сказал во время общения со студентами высшего образования Колумбии.

Зеленский отметил, что понимание позиции президента Трампа может появиться после того, как все будет подробно проговорено при личной "широкой встрече".

"Я не уверен, что это [встреча с президентом Трампом] будет правильным до того, как он будет в Белом доме, потому что только после инаугурации у него будет полная легитимность, чтобы заниматься геополитикой", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне. При этом он снова не уточнил, на каких условиях намерена окончить войну.

Все в ожидании, как на пороховой бочке! Чего ждать от Трампа и его новой команды?

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