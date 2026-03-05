Зеленский сообщил, когда продолжатся переговоры с Россией

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина будет продолжать переговорный процесс по окончанию войны, когда США будут готовы работать так, как договаривались.

Об этом сказал в четверг, 5 марта, в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что приоритетом для украинской дипломатии остается работа, направленная на окончание войны.

Реклама

«Мы будем продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как мы согласовывали: двусторонние форматы с ними, трехсторонние форматы с Россией, также работа с европейцами», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, все внимание мира сейчас приковано к ситуации вокруг Ирана.

«Сколько бы сейчас не продолжались боевые действия там, мы должны быть готовы к восстановлению дипломатии в любой момент. Украинская команда именно так и работает — все в нашей делегации», — заверил украинский президент.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова набросился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что якобы Зеленский, а не Путин или агрессивная политика РФ, является препятствием для заключения мирного соглашения.

Реклама

Трехсторонние переговоры Украины, США и России: что известно

Ранее западные СМИ сообщили, следующий раунд трехсторонних переговоров отложили на неопределенный срок.

Вместо Абу-Даби рассматривались другие политические площадки для переговоров. В частности, речь шла о Турции или Швейцарии.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что перенос даты трехсторонних переговоров не связан с остановкой работы группы. Это стало следствием обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.