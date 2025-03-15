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Зеленский сообщил, находятся ли ВСУ в окружении в Курской области

Зеленский сообщил, находятся ли ВСУ в окружении в Курской области

Владимир Зеленский и Александр Сырский. / Фото: Associated Press

Украинские силы продолжают выполнять задачи на территории РФ.

В настоящее время оцепления военных украинских Вооруженных сил в Курской области нет. Операции Сил обороны Украины в определенных районах Курщины продолжаются.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас ситуация в Покровском направлении стабилизирована. Между тем, вдоль восточной границы Украины российская армия накапливает силы.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в последнем отчете, что армия РФ продвинулась к украинской границе на Курщине. Впрочем, украинские силы по-прежнему сохраняют ограниченные позиции в регионе.

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