Зеленский сообщил, о чем договорился с британским премьером Стармером

Украинский президент рассказал подробности о подписанном кредитном договоре между Украиной и Великобританией.

В субботу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон, где встретился с британским премьер-министром Киром Стармером.

После завершения двусторонних переговоров украинский лидер рассказал, о чем говорил с главой правительства Великобритании и опубликовал видео этой встречи в своем Telegram-канале.

"В ходе наших переговоров обсудили вызовы, стоящие сегодня перед Украиной и всей Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги по усилению позиций Украины и окончанию войны справедливым миром, надежные гарантии безопасности", — написал Зеленский.

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и британского премьера Стармера

Украинский президент также сообщил о подписанном кредитном договоре между Украиной и Великобританией.

“Заем на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну", — подчеркнул он.

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Зеленский поблагодарил народ и правительство Соединенного Королевства за большую поддержку с самого начала этой войны.

"Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, какой должна быть уверенность в будущем для всех", — написал он.

Напомним, британским премьер-министр Кир Стармер умышленно вышел на улицу, чтобы поздравить Владимира Зеленского. При этом британский премьер демонстративно обнял украинского лидера, чтобы никто не сомневался в том, какую сторону он избрал в этом конфликте вне зависимости от взглядов президента и вице-президента США.

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