Зеленский сообщил о договоренностях с НАТО о ПВО: что хочет получить Украина

Зеленский и Рютте / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению украинской противовоздушной обороны после встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам главы государства, в ходе переговоров стороны обсудили реализацию решений, которые удалось достичь вместе с союзниками во время саммита G7 Summit 2026. Ключевой темой стала работа над усилением защиты Украины и получением от США лицензий на производство средств противовоздушной обороны.

Отдельно Зеленский отметил важность программы PURL, которая помогает Украине защищать жизнь граждан. По его словам, сейчас идет работа над наполнением программы новыми вкладами, а поставки антибалистических ракет должны происходить максимально быстро.

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Также президент поблагодарил Марка Рютта за приглашение на предстоящий саммит НАТО, который состоится в Анкаре. Украина, по словам Зеленского, будет работать над тем, чтобы встреча стала результативной для усиления обороноспособности государства.

«Работаем над тем, чтобы сделать саммит результативным для защиты Украины», – отметил Зеленский.

Саммит НАТО-2026 в Анкаре - чего ожидать

Напомним, в мае Рютте подтвердил, что пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Анкаре. Тогда генсек Альянса также высоко оценил действия украинских сил на фронте, отметив, что ситуация стабилизируется, Украина постепенно возвращает территории, а позиции России ослабевают.

По данным Politico, на саммите страны НАТО могут объявить новый пакет помощи Украине на 70 млрд евро. По предложению Германии, сумма будет состоять из 30 млрд евро кредита ЕС и 40 млрд евро двусторонних обязательств союзников. Механизм должен обеспечить прозрачность и справедливое распределение затрат. Киев настаивает, что средства должны быть направлены на приоритетные нужды фронта: ПВО, дроны, ракеты и дальнобойные боеприпасы.

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