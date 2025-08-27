ТСН в социальных сетях

Зеленский сообщил о назначении посла в США

Владимир Зеленский выразил благодарность Оксане Маркаровой, которая представляла Украину в Вашингтоне в течение лет полномасштабной войны.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом Украины в США.

Об этом говорится в сообщении на официальном Telegram-канале главы государства.

«Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное — реализовать полностью все договоренности с Вашингтоном, договоренности наши с Президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины.

«На столе — два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях», — написал он.

Владимир Зеленский выразил благодарность Оксане Маркаровой, которая представляла Украину в Вашингтоне в течение лет полномасштабной войны.

«Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде — работать ради Украины», — отметил президент, не уточнив, какую именно должность он предложил бывшему послу.

Напомним, после отставки предыдущего правительства 17 июля Ольга Стефанишина, которая была вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции, поделилась своими дальнейшими планами.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США.

