Зеленский сообщил о новом энергетическом соглашении с Румынией: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан / © скриншот с видео

Украина и Румыния построят две новые линии электропередачи для обеспечения энергетической безопасности нашего государства. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе сегодняшней встречи президентов двух стран.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Никушором Даном в Бухаресте в четверг, 12 марта.

Усиление энергосистемы

Реализация этого проекта имеет стратегическое значение для стабильности украинской энергосистемы, которая постоянно страдает от вражеских ударов. Новые линии создадут дополнительный запас прочности для прохождения сложных периодов и поддержат баланс в электросети.

«Это позволит передавать Украине значительно большие объемы электроэнергии в случае аварийных запросов на фоне постоянных атак РФ по украинской энергетической инфраструктуре», — отмечает «Новини.LIVE».

Важность международной поддержки

Благодаря расширению пропускной способности межгосударственных связей Украина сможет более оперативно получать помощь от европейских партнеров в случае возникновения дефицита. Сотрудничество с соседними странами остается ключевым фактором выживания отечественной энергетики в условиях войны.

Строительство новых линий электропередач станет еще одним шагом к полной интеграции украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E и уменьшению уязвимости от российского террора.

Напомним, ранее Словакия разорвала контракт на аварийные поставки электроэнергии Украине. Инициатором расторжения соглашения выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а правительство страны одобрило соответствующее решение.