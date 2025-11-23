Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Женеве относительно мирного плана США

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Обсуждение американского мирного плана, которое проходит сегодня, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве с участием представителей США, Украины и Европы, дает основания надеяться, что в документе будут учтены элементы украинского видения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после первого отчета украинской команды.

«Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины», — отметил украинский лидер.

Реклама

Зеленский отметил, что украинские переговорщики продолжают свою работу.

«Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди — в конце концов положить конец кровопролитию и войне», — подчеркнул он.

Напомним, в субботу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план, представленный Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны с Россией.

В «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.

Реклама

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана происходит в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.