Зеленский сообщил о планах армии России: будет еще больше бомбить наши города

Зеленский сообщил о планах армии России: будет еще больше бомбить наши города

Оккупанты сознательно избрали тактику на поражение людей.

Российские войска будут еще больше бомбить наши украинские города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 27 февраля.

Также читайте В Василькове оккупанты полностью разбомбили профтехлицей (видео)

"Это — зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить. Они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре", — сказал президент.

По его словам, оккупанты сознательно избрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной.

"Электростанции, больницы, детские садики, жилые дома – все под ударами ежедневно", — подчеркнул Зеленский.