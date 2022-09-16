Зеленский сообщил о приближении Украины к членству в ЕС после визита Урсулы фон дер Ляен

Украинский президент заявил, что каждый визит президентки Еврокомиссии открывает новый этап по сближению Украины и Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ совершила визит в Киев, во время которого обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским все ключевые пункты в отношениях Украины и ЕС.

Об этом украинский лидер сообщил во время своего традиционного вечернего обращения в четверг, 15 сентября.

Зеленский особо отметил интеграционный вопрос, то есть движение нашего государства к полноправному членству в ЕС.

“Какими бы ни были обстоятельства, мы все равно реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров по членству. Уже в ноябре должны выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Должна как можно быстрее начаться оценка Еврокомиссией нашего прогресса в интеграции. А в следующем году должны выйти и на ясность в главном вопросе: когда сможем начать переговоры по членству. С украинской стороны будет сделано все для этого”, – пообещал президент.

Одним из элементов сближения с Евросоюзом, по словам украинского лидера, станет режим внутреннего рынка ЕС для Украины, например, на таможне он будет состоять в совместном таможенном контроле между Украиной и странами ЕС. "Уже работаем ради этого", — подчеркнул Зеленский.

Также на встрече говорилось о сотрудничестве в энергетике, которое чрезвычайно важно и для Украины, и для каждой страны ЕС перед этой зимой, которую Россия попытается использовать против Европы.

Зеленский также проинформировал президент Еврокомиссии о новой и особенно подлой тактике российских террористов – ударах по энергетической и гидротехнической инфраструктуре.

Украинский президент также поблагодарил госпожу Урсули за уже оказанную поддержку – макрофинансовую, санкционную, оборонную.

Во время ее визита в Киеве на Аллее смелых была открыта новая именная табличка, посвященная президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.

“Для меня было действительно большой честью, и просто по-человечески приятно принять участие в этом открытии, в таком праздновании смелости госпожи Урсулы. Она – одна из центральных фигур европейской политики в отношении Украины, она – одна из тех, благодаря которым европейское пространство и европейские ценности сейчас действительно удается защищать”, — подчеркнул президент.

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