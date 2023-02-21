Зеленский сообщил о ситуации по всем направлениям фронта: "Постоянные интенсивные штурмы"

Президент подчеркнул, что, несмотря на все давление врага на украинские силы, линия фронта перемен не претерпела.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклады военных командующих о ситуации на самых горячих направлениях фронта 21 февраля.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

Президент проинформировал, что провел расширенное и детальное заседание Ставки верховного главнокомандующего, включая доклады по передовой от командующих на самых горячих направлениях.

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"Главнокомандующий Залужный доложил относительно общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударов по нашим позициям. Конечно, особые эмоции вызывают доклады относительно Донетчины, Луганщины. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки — постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и несет там безумные потери", – рассказал Зеленский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ и обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский доложил о ситуации на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Жестокие бои. Принципиальные бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят", – заверил президент.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Там оккупанты применяют весь спектр оружия против украинских бойцов, включая даже слезоточивые гранаты.

"Но очень важно: несмотря на все давление на наши силы линия фронта изменений не претерпела. Я благодарю всех наших бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что на Ставке были доклады и других командующих и руководителей Сил обороны и безопасности.

"Наев, "Север", и ОСУВ "Одесса", Москалев, – заслушал их доклады. Ситуация без существенных изменений. Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – о реальной ситуации российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Внешняя разведка. Служба безопасности Украины. Силы МВД и Нацгвардии, пограничная служба. Министр обороны. Другие представители правительства. Держим полное внимание к каждой детали нашего плана обороны и амбиций врага", — рассказал президент.

Напомним, Зеленский 20 февраля заявил, что на этой неделе "на самом деле может быть реванш России, следует ожидать наступления". В то же время президент отметил, что россияне уже не так мощны, как год назад.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, у российских захватчиков нет успехов со своим большим наступлением на востоке. По словам Данилова, на сегодняшний день есть пять направлений, на которых враг пытается атаковать, но украинские бойцы мужественно защищают государство.

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