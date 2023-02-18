Зеленский сообщил о ситуации со светом после атак РФ: "Большинство наших людей – с электричеством"

Проблемы со светом есть только в части Одесщины, где продолжаются ремонты после предыдущих атак.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что большинство территории государства обеспечивается электричеством на вечер 18 февраля, несмотря на очередной российский ракетный налет.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодняшний день начался с превентивных отключений электричества в части областей нашего государства. Эти отключения требовались, чтобы защитить сети и генерацию от очередного российского ракетного налета", — пояснил президент.

"И мы завершаем эту субботу без отключений электричества почти на всей территории нашего государства. Кроме части, в частности, Одесщины, где продолжается восстановление после предыдущих атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра. Большинство территории Украины – с энергетикой. Большинство наших людей – с электричеством", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что это очередное подтверждение стойкости и силы Украины, колоссальной работы, проведенной и проводимой многими людьми.

"Я благодарю каждого и каждую, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства! Это очень весомый результат для Украины. Результат, которого мы достигли все вместе", – сказал президент.

Он добавил, что государство продолжит делать все возможное и невозможное, чтобы получить больше ПВО, больше гарантий стойкости, больше защиты от любых ударов России.

Напомним, российские оккупанты утром 18 февраля выпустили по Украине четыре ракеты типа "Калибр". Две из них удалось сбить, а еще две нанесли удары в Хмельницком: зафиксированы попадания в военный объект и по гражданским застройкам. Два человека получили ранения.

Во время объявленной воздушной тревоги в некоторых регионах Украины были введены превентивные экстренные отключения электричества, чтобы предотвратить повреждение инфраструктуры в случае "прилетов".

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