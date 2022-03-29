Зеленский сообщил о заблокированных гуманитарных коридорах и призвал "не выжигать эмоции"

Зеленский подчеркнул, что "ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро".
В понедельник, 28 марта, не сработал ни один гуманитарный коридор, чтобы вывезти людей из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов.
Об этом в ночном видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни одного гуманитарного коридора, не дали тишину", — констатировал президент.
Зеленский добавил, что "ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро. Насколько это возможно. Без чрезмерной эйфории от успехов. Но и без самонакручивания. Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтобы не перегореть".
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