Зеленский сообщил о заблокированных гуманитарных коридорах и призвал "не выжигать эмоции"

Зеленский сообщил о заблокированных гуманитарных коридорах и призвал "не выжигать эмоции"

Зеленский подчеркнул, что "ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро".

В понедельник, 28 марта, не сработал ни один гуманитарный коридор, чтобы вывезти людей из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов.

Об этом в ночном видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни одного гуманитарного коридора, не дали тишину", — констатировал президент.

Зеленский добавил, что "ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро. Насколько это возможно. Без чрезмерной эйфории от успехов. Но и без самонакручивания. Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтобы не перегореть".

Обращение Владимира Зеленского по итогам 33-го дня войны

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