Зеленский сообщил, при каком условии его встреча с Путиным может не состояться

Зеленский говорит, что саммит Байдена с Путиным ничем не ускорит его встречу с российским президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится и она неизбежна. Но она может не состояться, если глава России "не хочет ничего заканчивать". Сейчас российская сторона слишком оттягивает это мероприятие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, пишет пресс-служба ОП.

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По словам Зеленского, ранее Путин подтверждал свою готовность к встрече с ним, но пока ему неизвестны причины, почему РФ слишком оттягивает их встречу. Но, как добавил, "оттягиванием вопрос не решить". Кроме того, Зеленский отметил важность прекращения войны на Донбассе, ведь из-за этого "могут страдать поколения".

"Я считаю, что наша встреча с Президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, адженду (повестка дня. — Ред .) и сроки, что немаловажно", — высказался Зеленский.

Также украинский президент добавил, что считает, что сегодняшняя встреча президентов РФ и США в Женеве не может ускорить его встречу с Путиным. Поскольку, по словам Зеленского, встреча происходит тогда, когда в ней заинтересованы обе стороны.

"Что касается моей встречи с Президентом США, то я получил довольно конкретное приглашение. Дат еще нет, но в конце июля у нас будет встреча, официальный визит в США", — сказал Зеленский.

Как сообщалось, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут произойти и на Донбассе. Впоследствии Владимир Зеленский предложил как место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — Ватикан. По мнению Зеленского, встреча обязательно состоится, ведь без нее достичь мира на Донбассе невозможно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

Однако в Кремле, хотя и поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским коллегой, но заявляют, что на встрече российская сторона не намерена обсуждать Донбасс, диалог должен касаться вопросов "исключительно двусторонних отношений".

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