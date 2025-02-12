Окончание войны в Украине: Зеленский сообщил, с кем из команды Трампа обсудит план

В ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить многие вопросы. И прежде всего, план действий по окончании войны в Украине.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"У нас есть постоянная работа; это наш диалог с новой администрацией США. Для нас это очень важно. Изо дня в день, почти каждый день, мы будем иметь дискуссии с представителями президента Трампа, его администрации, его близких соратников и его людей, имеющих соответствующие полномочия", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что должен встретиться с командой финансистов из США. К тому же специальный посланник по войне Кит Келлог посетит Украину.

"и это для нас очень важно. Тогда вы знаете, что 20 числа, после Мюнхенской конференции, будет его специальный посланник по вопросам войны, господин Келлог", — сказал Зеленский.

У президента также будет встреча во время Мюнхенской конференции с вице-президентом США.

"Я думаю, что Рубио и Келлог, вероятно, будут там. Будут две большие делегации, будут встречи. Нам нужна очень предметная дискуссия по поводу гарантий безопасности для Украины", — сказал он.

Также Зеленский отметил, что знает: команда президента США Дональда Трампа хочет положить конец войне.

"По моему личному мнению, от этих возможностей, а они в Америке есть, нужно переходить к практическим действиям. А для этого нам нужно не только общаться, но и разрабатывать план действий. И я ожидаю другой встречи. У меня была встреча с президентом Трампом, мы только тогда начали общаться. Теперь будет вице-президент и его команда. И я тоже ожидаю".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог в скором времени прибудет в Украину. Ведь длится неделя дипломатии высокого уровня, связанной с войной.