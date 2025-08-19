- Дата публикации
Зеленский сообщил, встретится ли с Путиным
Президент Украины в Вашингтоне сделал заявление о формате следующей встречи с РФ.
Президент США Дональд Трамп связался «с российской стороной», предложившей провести двустороннюю встречу в формате Украина-Россия, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Однако детали и дату встречи пока не согласовали.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встреч в Белом доме.
«Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю. Мы готовы ко всем форматам», — сообщил он.
Но будут ли говорить Зеленский и кремлевский руководитель Путин, не сообщено.
«Мы не знаем подробно о двусторонней встрече. С президентом США мы обсудили вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. И желание окончания войны — это дипломатическая встреча на уровне лидеров», — сообщил Владимир Зеленский.
Если одна или другая сторона не будет демонстрировать желание встретиться, добавил Зеленский, то Украина обратится в США.
«Мы будем просить США соответственно действовать. Ответные действия США. Мы понимаем, какие форматы могут быть, поэтому, наверное, есть возможность, что все же наша встреча состоится», — сказал Зеленский.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Между тем, западный журналист Барак Равид сообщил, что переговоры между президентами Украины и России планируют организовать уже до конца этого месяца.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил по телефону Путину и начал подготовку к переговорам с Зеленским.