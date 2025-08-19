Зеленский сообщил, встретится ли с Путиным

Президент Украины / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп связался «с российской стороной», предложившей провести двустороннюю встречу в формате Украина-Россия, а затем трехстороннюю: Украина-Россия-США. Однако детали и дату встречи пока не согласовали.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встреч в Белом доме.

«Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю. Мы готовы ко всем форматам», — сообщил он.

Но будут ли говорить Зеленский и кремлевский руководитель Путин, не сообщено.

«Мы не знаем подробно о двусторонней встрече. С президентом США мы обсудили вопрос, что все стороны должны продемонстрировать желание окончания войны. И желание окончания войны — это дипломатическая встреча на уровне лидеров», — сообщил Владимир Зеленский.

Если одна или другая сторона не будет демонстрировать желание встретиться, добавил Зеленский, то Украина обратится в США.

«Мы будем просить США соответственно действовать. Ответные действия США. Мы понимаем, какие форматы могут быть, поэтому, наверное, есть возможность, что все же наша встреча состоится», — сказал Зеленский.

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Между тем, западный журналист Барак Равид сообщил, что переговоры между президентами Украины и России планируют организовать уже до конца этого месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил по телефону Путину и начал подготовку к переговорам с Зеленским.